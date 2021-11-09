TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları yarın yapılacak
Futbolda TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Futbolda TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Gruplarda tamamı saat 13.00'te başlayacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
Eskişehirspor-Isparta 32 (Eskişehir Yeni)
Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
Kırşehir Belediyespor-Uşakspor (Kırşehir AHİ)
Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)
Ankara Demirspor-Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Niğde Anadolu (Serik İsmail Oğan)
Kahramanmaraşspor-İnegölspor (7 Ocak)
Sivas Belediyespor- Hekimoğlu Trabzon (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu )
An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
Sarıyer-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK (Çorum Şehir)
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Turgutluspor-Adıyaman FK (Turgutlu 7 Eylül)
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)