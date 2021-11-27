TFF 2. Lig: Afyonspor: 7 Kahramanmaraşspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Afyonspor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 7-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında Afyonspor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 7-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ersin Erbay xx, Tolga Atasoy xx
Afyonspor: Bayram Olgun xx, Alper Tursun xx, Melik Derin xx (İlke Tankul dk. 75 x), Doğukan Emeksiz xx (Emre Dayan dk. 82 ?), Nazmi Can Doğan xx (Emirhan Sefa Öz dk. 82 ?), Erdinç Pekgöz xx, Erhan Şentük xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 87 ?), Fatih Aktay xx (Cihan Özkara dk. 75 ?), Mithat Pala xx, Yakup Yiğit xx, Celal Hanalp xx
Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün xx, Özcan Atalay xx (Ebubekir Berkan Tambay dk. 72 ?), Deniz Solmaz xx, Ramazan Övüç xx, Enis Durak xx (Emre Bayram dk. 85 ?), Mustafa Sol xx, Birkan Öksüz xx, Sefa Saz xx (Hamit Bayraktar dk. 46 x), Halil İbrahim Esen xx (Mehmet Burak Tarlabölen dk. 72 ?), Mert Çakar xx (Alican Karadağ dk. 85 ?), Anıl Çıracı xx
Goller: Fatih Aktay (dk. 7 ve 15), Doğukan Emeksiz (dk. 41 ve 53), Erhan Şentük (dk. 56 pen.), Celal Hanalp (dk. 71), İlke Tankul (dk. 79) (Afyonspor),
Sarı kart: Ramazan Övüç (Kahramanmaraşspor) - AFYONKARAHİSAR