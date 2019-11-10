TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2. Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Manisa Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.

10.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:06
TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2. Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Kulübü'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.


Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Burak Pakkan xx, Vedat Hoşnam xx, Serdar Osman Akarsu xx


Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan x (Mustafa Gürbüz dk. 71 x), Onur Ramazan Toprak x, İlker Avşar xx (Aykut Çift dk. 58 xx), Mehmet Tosun xx, Nazmi Candoğan xx, Caner Solmaz x, Fatih Selimhan Solmaz x, Mehmet Tayfun Dingil x, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx (Bayram Çetin dk. 46 xx), Aykut Uluç xx


Yedekler: Aykut Çift, Enes Ata, Bayram Çetin


Teknik Direktör: Hakan Bozdağ


Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Mustafa Çakır xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Nizamettin Çalışkan xx (Abdurrahman Alagöz dk. 88 ?), Onur Kolay xx, Çağrı Giritliğolu xx (Sinan Kurumuş dk. 85 ?), Zahit Fındık xx (Ferhat Yazgan dk. 78 xx), Serdar Deliktaş xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Oğuz Kocabal xx


Teknik Direktör: İsmail Ertekin


Yedekler: Ferhat Yazgan


Goller: Serdar Deliktaş (dk. 37), Çağrı Giritlioğlu (dk. 65) (Manisa Futbol Kulübü)


Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Afyonspor), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır (Manisa Futbol Okulu) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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