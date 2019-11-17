17.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:49

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor'u sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup etti.



Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşma, oldukça zorlu geçti. Maça hızlı başlayan taraf Afjet Afyonspor oldu. 5. dakikada Emre Tosun'un sert şutunda top direkten döndü. Amedspor 39. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Burak hakemi alkışladığı için çift sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Gürel Uzuner karara tepki gösteren Amedspor antrenörü Mesut Önal'ı da kırmızı kartla tribüne yolladı. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı. Olaylar nedeniyle maç bir süre durdu. Amedsppr 45.dakikada 1-0 öne geçti. Mansur'un pasında ceza alanına giren Furkan'ın vuruşunda top kalecinin bacakları arasından ağlara gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığı gibi sona erdi ve Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçın karnesi



Stat: yeni Diyarbakır



Hakemler: Gürel Uzuner xx, Suha Adıyaman xx, Gökhan Coşar xx



Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan xx, Hasan Erbey xx, Muhlis İstemi xx (Dk. 87 Bulut Kaya ?), Bünyamin Yürür xx, Onur Alkan xx, Muhammed Burak Taşdemir xx, Abdullah Çetin xx, Tolga Tekin xx (Dk.73 Azad Kevin Odabaşı x), Hüseyin Yılmaz xx, Mansur Çalar xx, Furkan Yaman xx



Afjet Afyonspor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx (Dk. 60 Ramazan Kuzu x), Enes Ata x (Dk. 46 İlker Avşar x), Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Bayram Çetin xx (Dk. 80 Kaan Beysal ?), Aykut Uluç xx, Aykut Çift xx



Gol: Dk. 45 Furkan Yaman (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 80 Abdulaziz Demircan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Enes Ata (Afjet Afyonspor)



Kırmızı kart: Dk. 39 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler) - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA