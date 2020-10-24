TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
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TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2

24.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:10
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek, puanını 14'e çıkardı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek, puanını 14'e çıkardı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada defanstan atılan uzun pasta kaleyi karşısında gören Cem Ekinci'nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.

20. dakikada kaleye 25 metre uzaklıktan İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak direğin yanından kornere çıktı.

39. dakikada Caner'in ortasında Burak'ın kayarak vuruşu üst direkten geri döndü.

49. dakikada İlyas'ın şutunda kaleciden seken topu Nadir Çiftçi tamamlayarak, filelere yolladı. 1-0

52. dakikada Samsunspor'un kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kone, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

54. dakikada İlyas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak'ın dokunuşu Samsunspor'u tekrar öne geçirdi. 2-1

74. dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Guido'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Ahmethan'ın zor pozisyondaki güzel şutunu kaleci Metin çeldi.

84. dakikada klas çalımlarla ceza sahası içine giren Gyasi'nin şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada Abdülkadir'in sağdan getirdiği topta Soner'in şutunu kale çizgisi önünde Samsunspor savunması çeldi.

90+1. dakikada kontra atakta Oğuz'un pasında Gyasi topu boş kaleye yolladı. 3-1

90+4. dakikada Ahmet'in şutunda kaleciden dönen topa ceza sahası dışından vuran Oğuz'un şutu filelerle buluştu. 4-1

90+5. dakikada Cem Ekinci çalımlarla girdiği Samsunspor ceza sahasında topu filelere yolladı. 4-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Atay xx, Ogün Kamacı xx, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah x, Kerem Can x, Veli xx, Erkam xx, Caner x (Erhan dk. 77 x), Ferhat xx (Ercan dk. 77 x), Savicevic xx, İlyas Kubilay xxx (Oğuz dk. 67 xx), Guido xx, Burak Çalık xxx (Gyasi dk. 71 xx), Nadir Çiftçi xxx (Ahmethan dk. 71 x)

Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Samet xx, Mert x, Abdulkadir xx (Emre Oruç dk. 90+2 ?), Süleyman x (Dodoo dk. 80 x), Soner xx, İrfan x (Burak dk. 46 x), Uğur xx, Cem xx, Alper Yılmaz x (Manaj dk. 66 x), Kone xx

Yedekler: Muhammed, Ogün, Bilal, Osman, Tahir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Nadir (dk. 49), Burak (dk. 54), Gyasi (dk. 90+1), Oğuz (dk. 90+4) (Samsunspor), Kone (dk. 52), Cem (dk. 90+5) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Erkam, Burak, Ertuğrul Sağlam (T.D.) (Samsunspor), Burak, Süleyman (Ankara Keçiörengücü) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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