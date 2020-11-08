TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
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TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1

08.11.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:11
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırladı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Ufuk Budak'ın kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27. dakikada Nadir Çiftçi'nin ters ayağıyla ceza sahası dışından vurduğu şut iki direğin birleştiği yerden oyun alanına döndü.

32. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortada Burak Çalık'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

34. dakikada Guido'nun çevirdiği topta Nadir'in şutu yan direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada Furkan'ın sağdan ortasına iyi yükselen Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 0-1

65. dakikada Gökhan'ın ara pasına iyi hareketlenen Burak Çalık'ın şutu filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada sağdan gelen ortaya rahat pozisyonda kafayla vuran Nadir'in şutu kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker xx, Anıl Usta xx, Nurettin Demir xx

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan x, Kerem Can x, Veli Çetin xx, Erkam Reşmen xx, Caner Arıcı x, Ferhat Çulcuoğlu xx, Savicevic x (Gyasi dk. 63 x), İlyas Kubilay x (Buğra dk. 63 x), Guido Koçer x (Gökhan Alsan dk. 63 xx), Burak Çalık xx, Nadir Çiftçi x

Yedekler: Ahmet, Yalçın, Ahmethan, Erhan, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Altınourdu: Erhan Erentürk xx, Ufuk Budak x, Furkan Metin xx (Alper dk. 82 x), Yusuf Can x, Sinan Osmanoğlu xx, Muhammed Mert xx, Ahmet İlhan Özek xx (Metehan dk. 79 x), Oğuzhan Akgün x (Muaffer dk. 61 x), Burak İnce x (Özgür dk. 46 x), Furkan Çil xx, Ahmet Dereli x (Enis dk. 46 x)

Yedekler: Mertcan, Emre Çeltik, Birhan, Emre Nefiz, Hüsemattin,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Burak Çalık (dk. 65) (Samsunspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 57) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Gökhan Alsan, Gyasi (Samsunspor), Muzaffer (Altınordu) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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