TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak
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TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak

Yeni sezonu 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan TFF 1. Lig'in yayıncı kuruluşu el değiştirdi. 2020/21 sezonunun TRT'den şifresiz olarak yayınlanacağı resmen duyuruldu.

10.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:21

Yeni sezona çok az bir süre kala TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belli oldu. 11 Eylül 2020'de başlayacak olan 2020/21 sezonu TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak. Yapılan resmi açıklamayla birlikte TRT'nin yeni yayıncı kuruluş olduğu dile getirilirken TRT Spor'un resmi Twitter hesabında "TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020/21 sezonunda TRT ekranlarında" ifadeleri yer aldı.

AÇILIŞ İZMİR'DE

TFF'de yeni sezon yarın akşam 19.00'daki Menemenspor-Altınordu maçıyla açılacak.

BİRÇOK TOPLANTI YAPILDI

Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, yeni sezon öncesi kulüpler birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile masaya oturarak yayınlarla ilgili birçok toplantı yapılmıştı. Ancak bu toplantılar sonuca varmadı.

TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak
Haber Yorumları (1)
WHAT: 1.ligi Kimler seyrediyor asıl süper ligi yayınlayın .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 19:32:26. #1.14#
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