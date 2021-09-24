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TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 55. dakikada Benhur'un ayağından bulduğu tek golle mağlup etti.

KOCAELİ (İHA) - TFF 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 55. dakikada Benhur'un ayağından bulduğu tek golle mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kocaelispor'da İlyas Kubilay sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Topa hareketlenen Musa Nizam yakın mesafeden topu ıskaladı ve mutlak bir gol kaçtı.

33. dakikada sağ kanattan Cabezas'ın yaptığı ortada Benhur topa vurmak istedi ancak rakip savunma Benhur'dan önce davrandı.

34. dakikada İlyas Kubilay'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Dino, kaleci Angeler ile karşı karşıya kaldı. Dino'nun şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

44. dakikada Tuzlaspor'da sağ bek Samet Asatekin'in orta şut karışımı şutunda top Korcan'da kaldı.

45. dakikada Kocaelispor'da ceza sahası sol çaprazın topla buluşan Diogo'nun şutunda top farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

53. dakikada Kocaelispor'un etkili atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Dino, kaleye paralel şutunda kaleci Angeler iki hamlede topa sahip oldu.

55. dakikada Tuzlaspor ceza sahasında baskı kuran Kocaelispor'un etkili atağı bu kez golle sonuçlandı. Ceza sahası içinde Dino'nun pasında topla buluşan Benhur'un şutunda top filelere gitti. 1-0

78. dakikada Tuzlaspor gole yaklaştı. Pedersen'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Baran Eraslan xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Abloulaye Cisse xxx, Diogo Aleksis Özçakmak xxx, Musa Nizam xxx, Atila Turan xxx, Bryan Alfredo Cabezas Segura x (Michael Pereira dk. 46 xx), İlyas Kubilay Yavuz xx (Johanna Ochieng Omolo dk. 72 x), Georges Constant Mandjeck xxx, Yılmaz Özeren xx, Benhur Keser xxx (Mehmet Taş dk. 83 ?), Dino Ndlovu xxx (Mevlüt Erdinç dk. 78 ?)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Tuzlaspor Philipp Alexander Angeler xx, Samet Asatekin xx, İbrahim Has xx, Veaceslav Posmac xx, Ferhat Öztorun xxx, Rajko Rotman xx, Lamine Diack x (Jurgen Bardhi dk. 46 xx), Sedat Şahintürk x (Selçuk Alibaz dk. 72 x), Tayfun Aydoğan x (Rahmi Anıl Başaran dk. 72 x), Safa Kınalı x (Ahmet Yazar dk. 58 xx), Marcus Pedersen x

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Gol: Benhur Keser (dk. 55) (Kocaelispor)

Sarı Kart: Atila Turan, Benhur Keser, Georges Constant Mandjeck, Michael Pereira (Kocaelispor), Rajko Rotman, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor) - KOCAELİ

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Tuzlaspor: 0 - Haberler Spor
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