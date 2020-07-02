TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 Akhisarspor: 1
TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Akhisarspor'u ağırladı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Müsabaka Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Uygar'ın orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi.
37. dakikada sağ tarafta topla buluşan Kağan'ın ceza sahası içi yerden verdiği pasta İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Enes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kağan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Kaan'ın yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
İstanbulspor: Alperen xx, Rıdvan xx, Wellington xx, Mehmet xx, Alperen Çaylak xx (Zafer dk. 55 xx) Egehan xx, Eslem xx (Erdem dk. 87 ?), Uygar xx (Emir dk. 87 ?), Muhammed Enes xx (Cajic dk. 66 xx), Kağan Miray Bağış xx, İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 66 xx)
Yedekler: Abdullah, Etoga, Ali, Issah, Berkay
Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı
Akhisarspor: Lukac xx, Uğur xx, Cocalic xx, Tolga xx, Kadir xx, Taha xx (Aykut dk. 58 xx), Bjarnason xxx (Eray dk. 70 xx), Onur xx (Burhan dk. 70 xx), Erhan xx, Cikalleshi xx (Bertuğ dk. 76 xx), Hadzic xx (Ali Kaan dk. 58 xxx)
Yedekler: Gökhan, Halil, Vrsajevic, Çekdar, Doğukan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gol: Ali Kaan (dk. 83) (Akhisarspor)
Sarı kart: Lukac (Akhisarspor) - İSTANBUL
Kaynak: İHA