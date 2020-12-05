TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

05.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:40
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan dönen topta Sergio'nun şutunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

23. dakikada orta sahadan gelen topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol şansı deneyen Sergio'nun şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

57. dakikada Milinkovic ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada Milinkovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

68. dakikada orta sahada topu alan Eren'in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Emir Eray Eyisoy xx, Batuhan Gültek

Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Mehmet Taş xx, Eren xxx (Yasin dk. 86 ?), Sadi xx (Milinkovic dk. 46 xx), Erol Can xx, Kerem xx, Sergio Antonio xxx (Traore dk. 86 ?), Hayrullah xx, Uzodimma xx (Tavares dk. 73 x), Caner Hüseyin xx (Muhammet Himmet dk. 73 x)

Yedekler: Tolgahan xx, Mehmet Doğaç xx, Sergen xx, İshak xx, Fatih xx

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Eskişehirspor: Ekrem xx, Furgan xx (Hamed Sholaja dk. 71 x), Bedirhan Altunbaş xx (Alperen dk. 53 x), Onur xx (Onurhan dk. 81 ?), Talha xx, Sunday Alimi xx, Tolga xx, Bilal xx, Furkan xx, Mehmet xx, Mevlüt xx,

Yedekler: Melih xx, Sezgin xx, İbrahim Halil xx, Kaan xx, Buğra xx, Bedirhan Akçay xx

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Eren Tozlu (dk. 66), Sergio Antonio (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tolga Yakut (Eskişehirspor),Eren Tozlu, Mamadou Diarra (Giresunspor) - GİRESUN

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 Eskişehirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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