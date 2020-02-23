TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 3
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada konuk ekibin kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Antonio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Utku Tunavelioğlu xx, Ali Tuna xx
Giresunspor: Adriano x, Numan x, Ahmet İlhan x (Da Silva dk. 46 x), Özgür x, Marko Milinikovic x (Cristian Tanase dk. 70 x), Murat x, Muhayer x (Rusescu dk. 46 x), Yonathan x, Ishak x, Uğur x, Bekir x
Yedekler: Metin, Ahmet Kesim Mehmet, Berkan, Alpay, Veysel
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
EH Balıkesirspor: Atilla xxx, Berat xx, Aly xx, Foxi xx (Okwuchukwu dk. 87 ?), Mahatma xxx, Serdar xx, Sezer xx, Anıl xx (Abdulkadir dk. 80 ?), Batuhan xxx, Nermin xx (Rahmi dk. 46 xx), Antonio xxx
Yedekler: Yiğithan, Celal, Enes, Okan, Kağan, Görkem, Emirhan
Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek
Goller: Batuhan (dk. 21), Antonio (dk. 43 pen.), Rahmi (dk. 59) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Özgür, Adriano, Numan, Bekir (Giresunspor), Nermin, Aly (EH Balıkesirspor) - GİRESUN