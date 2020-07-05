HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2
05.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:34

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi BB Erzurum 2-0'lık skorla kazandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada BB Erzurumspor'da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1

26. dakikada Giresunspor'da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic'e yolladı. Milinkovic'in çektiği şut Kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada BB Erzurunspor'da Ömer Şişmanoğlu'nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada Giresunspor'da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic'te kaldı.

47. dakikada Giresunspor'da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.

50. dakikada Giresunspor'da Milinkovic, Rusescu'dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.

59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic'in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.

73. dakikada Giresunspor'da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Murat Altan xx

Giresunspor: Metin x, Numan xx, Ahmet Kesim xx (Berkan dk. 59 xx), Mehmet Taş xx, Rusescu xx (Özgür dk. 70 xx) Ahmet İlhan xx (Muhammed Himmet xx dk. 46), Marco Mılınkovıc xx (Tanase dk. 70 xx ), Murat Akça xx, Del Valle xx, da Silva xx, Veysel Karani xx (Alpay dk. 84 ?)

Yedekler: Onurcan, Arda, Atakan, İshak, Ertuğrul

Teknik Sorumlu: Hakan Bulut

BB Erzurumspor: İbrahim Sehıc xxx, Antoine xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut dk. 87 ?), Mehmet Murat Uçar xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah xxx (Cenk dk. 66 x), Jugurtha Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 77 x), Ömer (Oltan dk. 66 x), Mucahit xx, Jasmin xx, Osman xx

Yedekler: Kayacan, Mickael, İbrahim Sissoko

Teknik Sorumlu: Mehmet Özdilek

Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 3), Emrah Başsan (dk. 41) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Numan, Berkant (Giresunspor), Jugurtha Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Spor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Spor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Spor
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Spor
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak Spor
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi Spor
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Zeki Müren Buse Varol Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 BB Erzurumspor: 2 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 20:54:54. #1.15#
title