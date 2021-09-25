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TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Zahit Çınar'ın sağ kanattan ceza sahası içine orta açtı. Yükselen topa kafayla karşılık veren Bertu'nun vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Gençlerbirliği savunmasının ceza sahasındaki hatasına voleyle karşılık veren Bregu'nun vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

49. dakikada Kerem can sağ kanattan topu sol çaprazdaki Lualua ile buluşturdu. Savunmanın arasından gönderdiği ortayı sağ tarafa bırakan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

57. dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.

90. dakikada sol çaprazdan topu sürerek gelen Tugay Kacar kaleci Übeyd'le karşı karşıya geldi. Topu sol köşeye bırakmak isteyen Kacar'ın şutunu Übeyd çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Seyfettin Ünal xx, Cemal Alpay xx, Veli Karakaya xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan x, Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx, Kerem Can Akyüz xx, Aksel Aktaş xx (Tshibola dk. 46 x), Grechyshkin xx, Barış Alıcı xxx (Metehan Mert dk. 90+5 ?), Lualua xx (Musa Şahindere dk. 90+1 ?), Sandro Lima xx (Gökhan Gül dk. 83 ?), Eleke xx

Yedekler: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Rahmetulah Berişbek, Beliaiev, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Sorumlu: Metin Diyadin

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit Cinar xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Abdurrahim Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx (Tugay Kacar dk. 87 ?), Eray Ataseven x (Arda Köksal dk. 80 x), Roshi xx, Bertu Alican Özyürek xx (Odah dk. 62 x), Bergu xx (Novak dk. 62 x), Kasongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Emin Bayram, Hakan Bilgiç, Erkam Reşmen, Talha Erdoğan,

Teknik Sorumlu: Reha Kemal Erginer

Gol: Barış Alıcı (dk. 49) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Arda Kızıldağ, Tshibola, Lima, Mert Kula (Gençlerbirliği), Abdurrahman Canlı, Abdurrahim Dursun (Boluspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0 - Haberler Spor
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