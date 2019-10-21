TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0
TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Vefa
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Baran Eraslan xx
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov xx, Gaber Dobrovoljc x, Abdülhamit Yıldız xx, Bülent Cevahir x, Koray Altınay x, Çağrı Ortakaya xx, Erkan Zengin xx (Mervan Çelik dk. 81 xx), Brahim Darri xx, Erik Sabo xx, Zeki Yıldırım x (Barış Özbek dk. 78 xx), Innocent Emeghara xx (Turgut Doğan Şahindk. 66 xx)
Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva
Teknik Direktör: Atılay Canel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Oğuz Yıldırım xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Mehmet Yiğit xx, Barış Zeren x (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz x (Yiğit Kotan dk. 80 x), Eric Ayuk Mbu x, Jovan Blagojevic xx, Mertan Caner Öztürk xx (Ognjen Todorovic dk. 73 x), Erdem Çetinkaya
Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor) - İSTANBUL