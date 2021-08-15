TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
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TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2

TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor evinde Bandırmaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor evinde Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Özer'in pasında ceza sahasının sağ çizgisinde topla buluşan Tusha'nın şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

5. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Keny'nin savunmayı geçerek vuruşunda kaleci Hüseyin topu son anda çeldi.

13. dakikada ceza sahasının sol tarafında Caner'in sert şutu direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Landel'in derinlemesine pasında topla buluşan Okan'ın ortasında Burak kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

39. dakikada çizgiden Keny'nin çevirdiği topla arkada buluşan Levent, rahat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Görkem xx, Muhammet Eren x (Ferhat dk. 46 x), Oguz xx, Muhammet xx, Kadir xx (Murathan dk. 46 x), Mehmet Ali xx (Alihan dk. 76 ?), Özer xx (Emirhan dk. 82 ?), Hüseyin Furkan xx, Emre xx, Tusha xx (Asım dk. 88 ?)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mert, Burak, Göktuğ,

Teknik Direktör: Veli Acar

Bandırmaspor: Gökhan xx, Caner xx, Santos xx, Lokman xx, Okan xx, Mulumba xx, Burak xxx (Akabueze dk. 81 ?), Landel xx (Manaj dk. 81 ?), Doğan Can xx (Selçuk dk. 69 x), Levent xxx (Hakan dk. 89 ?), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay, Aygün, Süleyman

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Burak (dk. 29), Levent (dk. 39) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Furkan, Görkem (Denizlispor), Doğan Can, Caner (Bandırmaspor) - DENİZLİ

TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2
TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 2 - Haberler Spor
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