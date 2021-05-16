TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak
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TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı yarın oynanacak Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı yarın oynanacak Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı ligin play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor ile Altınordu, İstanbulspor ile de Altay karşılaşacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, yeri daha sonra açıklanacak final maçında 26 Mayıs Çarşamba günü mücadele edecek.

Play-off müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off'ta Altınordu ilk kez ter dökecek. Altay altıncı, İstanbulspor ile Yılport Samsunspor ise üçüncü kez yer alırken, bu 3 takım daha önce çıktıkları play-off mücadelelerinde Süper Lig vizesi alamadı.

İlk maç yarın

Play-off yarı final eşleşmelerinde ilk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.

İkinci yarı final salı günü

Diğer eşleşmede Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarın başlayacak - Haberler Spor
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