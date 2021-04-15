TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4
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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada, Ümraniyespor atağında cezasahası içinde kaleciyi geçen Camara'nın şutunda top direkten auta çıktı.

10. dakikada, cezasahası gönderilen topa gelişine vuran Emre Gültekin'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada, rakibiyle girdiği mücadelede kazanan Kasongo'nun cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top auta gitti.

19. dakikada, Ümraniyespor atağında topla birlikte cezasahası içine giren Vrsajevic'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

28. dakikada, cezasahası içinde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in sert şutunda top ağlara gitti.

35. dakikada, cezasahası içinde Ercan Coşkun'un Bolusporlu oyuncu Gökhan Sazdağı'na müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada, Gökhan Sazdağı'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-2

44. dakikada, Ercan Coşkun'un orta sahaya yakın bölgeden çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.

81. dakikada, Ümraniyespor'un kullandığı kornerde cezasahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-3

83. dakikada, Yusuf Emre Gültekin'in cezasahası içine gönderdiği topla buluşan Kehinde'nin şutunda top ağlara gitti. 1-4

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Akıncık xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Burak Bekaroğlu xx (Aykut Demir dk. 46 xx), Oğuzhan Berber xx, Tugay Kaçar xx, Muhsin Yıldırım xx, Araz Abdullayev xx (Gyasi dk. 65 xx), Muhammed Gümüşkaya xx (Marlinho dk. 65 xx), Gökhan Sazdağı xx (Arda Köksal dk. 80 ?), Kasongo xxx (Hamza Gür dk. 76 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Diouf, Emin Bayram, Ensar Bilir, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Ercan Coşkun xx, Glumac xx, Alim Öztürk xx, Vrsajevic xxx, Kartal Yılmaz xx, Camara xxx (Batuhan Artarslan dk. 86 ?), Emre Gültekin xxx (Mustafa Can Karagöz dk. 86 ?), Serkan Göksu xx (Gökhan Süzen dk. 85 ?), Atakan Üner xx (Gomis dk. 24 xx), Mayi xx (Kehinde dk. 76 xxx)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Eser,, Hamza Hacıoğlu, Babur

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Vrsajevic (dk. 19), Yusuf Emre Gültekin (dk. 28), Camara (dk. 81), Kehinde (dk. 83) (Ümraniyespor) (Gökhan Sazdağı (dk. 36) (Boluspor)

Sarı Kart: Oğuzhan Berber, Ali Keten, Ali Keten (Boluspor), Mayi, Kartal Yılmaz (Ümraniyespor) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Ümraniyespor: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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