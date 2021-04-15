TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Ankaraspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Çağdaş Altay x, Uygar Bebek x, Murat Şener x

Ankaraspor: Mejias xx, Ali Ülgen xx, Mudimu xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan x (Mete Çelik dk. 37 x), Barış Zeren xx, Blagojevic xx, Erdem Çetinkaya xx, Samed Ali Kaya xxx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 81 ?), Olatunbasun xx (Bodul dk. 90 ?), Pedersen xxx

Yedekler: Berk Balaban, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sulungöz xx, Murat Akça xx (İbrahim Öztürk dk. 69 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Thiam xx (Mossoro dk. 69 x), Scuk xxx (Zeki Yıldırım dk. 61 x), İlhan Depe xx (Deniz Kadah dk. 61 xx), Regattin xx (Ziya Alkurt dk. 79 x), Erhan Çelenk xx, Paixao xx

Yedekler: Eren Karataş, Poko, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Cebrail Karayel,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 9), Pedersen (dk. 50) (Ankaraspor), Scuk (dk. 26), Deniz Kadah (dk. 80) (Altay)

Sarı Kartlar: Murat Akça (Altay), Olatunbasun, Ali Ülgen (Ankaraspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 Altay: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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