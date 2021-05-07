TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Akhisarspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Akhisarspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Yunus Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Halil son anda kornere çeldi.
23. dakikada Bertuğ'un ceza sahası içinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta gitti.
25. dakikada Mert'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Lawal'ın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
40. dakikada Bertuğ'la yaptığı verkaç sonucu ceza sahasına giren Çekdar'ın şutunu kaleci Orkun kornere çeldi.
49. dakikada Mert'in kullandığı korner atışında Bertuğ'un ön direkte aşırdığı topu Delarge'ın şutunu çizgi üzerinden Mustafa Eser uzaklaştırdı.
67. dakikada Kamara'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlke'nin uzaklaştırmak istediği top Lawal'a çarparak Kamara'nın önüne düştü. Kamara'nın boş pozisyonda verdiği pas ile buluşan Yusuf Emre topu filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada İlke'nin savunma arkasına attığı topu alan Delarge'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ'un sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1
Stad: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Furkan Aksuoğlu x, Murat Şener xx, Özcan Sultanoğlu xx
Akhisarspor: Halil xx, Gökmen xx, Doğukan xx, İlke xx, Furkan xx, Mert xx, Lawal x (Peter dk. 73 x), Toure x (Yusuf Cihat dk. 65 x), Çekdar xx (Hasan Ali dk. 74 x), Delarge xx, Bertuğ xx
Yedekler: Milan Lukac, Orhan, Berat, Yavuz, Mehmet, A. Ayuk
Teknik Direktör: Mustafa Ali Göksu
Ümraniyespor: Orkun xx, Mustafa Murat x (Akabueze dk. 60 x), Alim xx, Hamza x (Kaan dk. 68 x), Mustafa Eser xx, Yunus Emre x (İbrahim dk. 80 x), Mustafa Can x (Gökhan dk. 60 x), Yusuf Emre xxx, Serkan xx, Camara xxx, Denizhan x (Gomis dk. 60 x)
Yedekler: Burak, Muaz, Zivkovic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Bertuğ (dk. 80) (Akhisarspor), Yusuf Emre (dk. 67) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Lawal, Bertuğ (Akhisar) - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı