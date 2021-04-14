TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 Akhisarspor: 1

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, Akhisarspor'u konuk etti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, Akhisarspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Celil'in soldan serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğurcan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi. Burada Akhisarsporlu Yusuf'un Celil'e yaptığı müdahale sonucu hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı. 2-1
66. dakikada ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Hüseyin Aylak xx
Adanaspor: Karacic xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Celil xx (Serhat dk. 78 x), Umut xx (Atalay dk. 65 x), Ahmethan xx (Kingsley dk. 87 ?), Fıratcan xx (Berkan dk. 65 x), Ozegovic xx (Hüseyin dk. 87 ?)
Yedekler: Burak, Ömer, Belem, Cenk, Ergin
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Akhisarspor: Lukac xx, Göksu xx, Doğukan xx, Semih xx (Ayuk dk. 70 x), Kadir xx, Cihat xx, Mert xx (Bertuğ dk. 69 x), Çekdar xx, Sissoko xx, Delarge xx, Nsima xx
Yedekler: Halil, Onurcan, Lawal, Orhan, Berat, Gökmen, İlke
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Goller: Uğurcan (dk. 2), Ozegovic (dk. 26 pen. ve 66) (Adanaspor), Donkor (dk. 58 k.k.) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ozegovic, Furkan, Hüseyin (Adanaspor), Delarge, Doğukan, Bertuğ (Akhisarspor) - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı