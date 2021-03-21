TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Bursaspor: 3
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Bursaspor: 3

21.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:18
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Bursaspor: 3

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Adanaspor'da soldan Celil'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donkor kafa ile vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Bursaspor'da Tuğbey'in Adanaspor ceza sahası içerisinde İsmail tarafından yere düşürülmesi sonucu hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Bursaspor'da topun başına geçen Emirhan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Adanaspor'da sol kanatta Celil'in kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu arkaya çeldi ancak kaleci Canberk mutlak bir golü önledi.

65. dakikada Bursaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berat, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Karacic topu kornere çeldi.

70. dakikada Bursaspor'da ceza sahası içerisinde Onur'un ara pasıyla buluşan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

79. dakikada Bursaspor'da Emirhan'ın ara pasıyla topla buluşan Berat, sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu Karacic'in yanından ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın xx, Ali Can Alp xx, Ogün Kamacı xx

Adanaspor: Karacic x, Donkor x, Hakan x, İsmail x, Furkan x, Celil x (Umut dk. 90+1 ?), Uğurcan x (Ömer dk. 78 x), Berkan x (Fıratcan dk. 61 x), Ahmethan x (Belem dk. 79 x), Atalay x (Eren dk. 90+1 ?), Hüseyin x

Yedekler: Burak, Muhammet, Evren, Cenk, Serhat

Teknik Sorumlu: Eyüp Arın

Bursaspor: Canberk xx, Cüneyt xx (İsmail dk. 83), Taha xx, İsmail xxx, Onur xx (Furkan dk. 78 x), Aykut xx, Emirhan xxx, Burak xxx, Ramazan xx (Ozan dk. 61 x), Batuhan xx (Berat dk. 61 xx), Tuğbey xx (Çağatay dk. 77 x)

Yedekler: Deniz, Talha, Hasan, Eren, Ertuğrul

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Emirhan (dk.29 pen.), Burak (dk. 70), Berat (dk. 79) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Hakan, Eyüp Arın, Atalay (Adanaspor), İsmail, Emirhan, Ozan (Bursaspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Bursaspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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