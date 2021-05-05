TFF 1'inci Lig'de sadece iki kulüp tamamen yerli kadroyla mücadele etti
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TFF 1'inci Lig'de sadece iki kulüp tamamen yerli kadroyla mücadele etti

TFF 1'inci Lig'de sadece iki kulüp tamamen yerli kadroyla mücadele etti
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geride kalan haftalarda yalnızca Bursaspor ve Altınordu, kadrolarını tamamen yerli isimlerden oluşturdu.

TFF 1'inci Lig'de geride kalan haftalarda yalnızca Bursaspor ve Altınordu, kadrolarını tamamen yerli isimlerden oluşturdu.

TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunun son haftasına girilirken, yalnızca 2 kulüp geride kalan süreçte tamamen yerli oyuncularına güven duydu. Bursaspor ile Altınordu, kadrolarının tamamını yerli oyuncularından oluştururken; diğer 16 kulüp ise sıklıkla yabancı isimlere şans tanıdı. Kulüplerin, transfer dönemlerinde de yabancı oyuncuların boşluğunu bir başka yabancı isimle doldurduğu gözlemlenirken; 6 kulüp, ligde 12 farklı yabancı oyuncusunu oynattı.

Bursaspor, ligde 35 farklı futbolcusuna forma vererek bu noktada en fazla oyuncu kullanan ekiplerden biri oldu. Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursa kulübü, A takım kadrosunu da genç ve altyapı oyuncularından ağırlıklı olarak oluşturdu. Yeşil beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon ise TFF 1'inci Lig'de 7 farklı yabancı oyuncusuna forma şansı vermiş, bu oyuncular ile de sezon sonu yollarını ayırmıştı.EN ÇOK YABANCI OYNATANLAR

Ligde en fazla yabancı oyunculara şans veren kulüpler ise 12 yabancı oyuncu ile Altay, Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor, Ankaraspor, Adanaspor ve Akhisarspor oldu. Adana Demirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor da 11 yabancı oyuncu oynattı. Ankara Keçiörengücü 10 yabancı isme forma verirken; Yılport Samsunspor, İstanbulspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 9 yabancı oynattı. Giresunspor'da 8 yabancı oynarken, Eskişehirspor ise 3 yabancı ismi sahaya sürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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