Tevfik Yamantürk Hasan Arat'ı neden yumrukladı? Tevfik Yamantürk kimdir?

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı öncesi eski başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı. Tevfik Yamantürk Hasan Aratı neden yumrukladı? Tevfik Yamantürkkimdir?

TEVFİK YAMANTÜRK HASAN ARAT'I NEDEN YUMRUKLADI?

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısına, siyah beyazlılar eski başkanı Hasan Arat da katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gergin anlar yaşandı.

Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi. Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

TEVFİK YAMANTÜRK KİMDİR?

1956 Senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ardından Tevfik Yamantürk ilköğretimini Ankara TED Koleji'nde başarı ile tamamladı. Orta öğrenimini ise Adana TED Kolejinde, Lise tahsilini ise İstanbul Moran Lisesi'nde başarıyla tamamladıktan sonra Amerik Birleşik Devletleri'nde Lisanns eğitimini San Diego National University İşletme bölümünden mezun olarak bitirdi. Aynı zamanda bu okuldan işletme alanında Yüksek Lisansını da tamamladı.

1982 yılından bu güne dek Güriş grubuna ait şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olarak görevini sürdürmekte. Tevfik Yamantürk evli ve iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Beşiktaş Divan Kurulu koltuğuna 2017 yılında oturan Tevfik Yamantürk başarılı bir iş insanı. Babasından devralmış olduğu aile şirketini Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri yapmayı başarmış bir isim.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.