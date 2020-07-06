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TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet.

TESK'ten
06.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:08

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması, sigortalılık oranının artması için fiyatlar düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın döneminde motorlu kurye sayısının önemli oranda arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple söz konusu taşıtlar için trafik sigortası prim tutarlarının düşürülmesini önerdi.

Motosiklet sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması ve sigortalılık oranının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Motorsiklet sayısı bir yılda 105 bin arttı

Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eve siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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