TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Haberler Ekonomi
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