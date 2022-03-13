TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" - Haberler

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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı"

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.

Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.???????

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Tarım, Ekonomi, Haberler

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