TESK Genel Başkanı Palandöken: "84 milyon insanımız ve tüm kesimler nefes alacak"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "84 milyon insanımız ve tüm kesimler nefes alacak"

TESK Genel Başkanı Palandöken: '84 milyon insanımız ve tüm kesimler nefes alacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Haziran'dan sonraki kademeli normalleşme kararlarını değerlendirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Haziran'dan sonraki kademeli normalleşme kararlarını değerlendirdi. Palandöken, "84 milyon insanımız ve tüm kesimler nefes alacak. Ekonomik canlılık ile birlikte rahatlama olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme sürecini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son alınan normalleşme kararları başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere Covid-19 sebebiyle işyerleri kapanan ve iş yapamaz duruma gelen 2 milyonu aşkın esnafımız ile çalışanlar adına olumlu bir karar oldu. Bu karar ile esnafımızın işyerleri açılacak ekonomide canlanma ile birlikte rahatlama olacak. En önemlisi işsiz kalan binlerce kişi yeniden işine ve aşına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Yani ülke genelinde 84 milyon insanımız ve tüm kesimler rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen kabine üyelerine ve bilim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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