TESK: Esnafın prim ödemesine bakılmaksızın tedavi edilmesinin önü açılmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sosyal güvenlik primi yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesinin ve ilaç alabilmesinin önünün açılmasını istedi.
04.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:46
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sosyal güvenlik primi yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesinin ve ilaç alabilmesinin önünün açılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com