TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değil - Haberler Ekonomi
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TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değil

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Doların düşmesi sonrasında beklenen indirimlerin halen yapılmadığını belirten Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar" ifadesini kullandı.

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Kurdaki düşüşe rağmen fiyatlarda indirim yapılmamasına tepki gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beklenen indirimlerin halen yapılmadığını hatta yılbaşı bahanesiyle fiyatların artırıldığını söyledi.

Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı" ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değilTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarının dikkate alınmadığına işaret etti. Zamlarda dövizin "bahane" edildiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın tek beklentisi, marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bu durumun kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)
Savas Yildirim:İfşa ve geçici kapatma cezası verilsin kapısınada kapatılma sebepleri yazılsın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:Dolar falan cakıılmadı milleti rtuzaga ddüşürdüler sözde lahramanlık hikayesi öylemi market fiyatları hala zamlanıyor dolar düştüde ne oldu gene halka oyun yaptılar ama sorun yok bu millet herşeyi haakediyor Cevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
Ahmet selim :Kim tuzaga düşürdü. Sürekli dolar almayin diyen Cumhurbaşkanımızmi yoksa size dolar 25 olacak diyen dostlarınızın. Suçluyu doğru arayın isterseniz?! 0 1 Yayından Kaldır
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