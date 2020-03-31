TESFED Evde Kal Kupası'nın ilk şampiyonu Isopowerr Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'nda ilk hafta tamamlandı.

Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'nda ilk hafta tamamlandı. FIFA'nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije'yi yenmeyi başaran Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ilk haftanın şampiyonu oldu.

Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası'na çok iyi bir başlangıç yaptı. FIFA'nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije'yi 3-2'lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Isopowerr, Red Bull Gaming Ground Home'da

Türkiye'nin uluslararası espor arenasında başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu İsmail Can (Isopowerr) Yerinde canlı yayında FIFA'nın sevilen modu FUT Draft'ta izleyicilere meydan okuyacak. Isopowerr'a gol atabilen izleyicileri sürpriz hediyeler bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA