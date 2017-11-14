Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitim Semineri'nde Yeni Dönem Başlıyor

Adana Ticaret Odası'nın, Adana Kebabının gelecek kuşaklara aslına uygun lezzetiyle taşınabilmesi için Türkiye'nin farklı kentlerinden kebap ustalarının eğitimine yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.



Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Türkiye'nin farklı kentlerinden kebap ustalarına yönelik olarak geleneksel olarak düzenlenen, "Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitim Semineri"nin dokuzuncusunun bu yıl 16-17 Kasım tarihleri arasında ATOSEV Sosyal Tesislerinde gerçekleştirileceğini söyledi.



Adana Kebabını korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Atila Menevşe, "Bunun da yolu kebap ustalarının eğitiminden geçmektedir" dedi.



Adana Kebabını Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirmelerinin üzerinden geçen 13 yıllık süreçte yurtiçinden ve dışından 200'ü aşkın firmanın, tescilli Adana Kebabı Tescil Belgesi ve logosu aldığını belirten Menevşe, "Bu firmalara sertifika verilirken tahsil edilen sembolik rakamlar ise şimdi kebap ustalarımızın eğitimine harcanmaktadır. Yapılacak olan eğitim seminerlerinde; Adana dışından tescil almış firmaların bir ustasının, tüm masrafları Odamız ve Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası tarafından karşılanacaktır. Böylelikle Adana Kebabından elde edilen gelir doğrudan eğitime katkı olarak kullanılmış olmaktadır. Bu kapsamda daha önceki senelerde sekiz kez düzenlenen Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitim Seminerine, şehir dışından tescil alan firmaların ustaları da katılım sağlayarak katılım belgelerini almış ve Adana Kebabının gerçek lezzetiyle tüketiciye ulaştırılması konusunda önemli bir girişimde bulunmuşlardır. Geçen yıllarda yapılan eğitim seminerlerinin başarıyla sonuçlanmış olması bizleri gururlandırmış ve dokuzuncu eğitim seminerinin düzenlenmesi yolunda moral kazandırmıştır. Bu nedenle önümüzdeki 16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek eğitim seminerine, ülkemizin çeşitli kentlerinden ve yörelerinden tescil almış firmaların ustaları davet edilmişlerdir."



Menevşe, vatandaşların ATO Tescilli Kebap Logosu bulunan lokanta ve kebapçıları tercih etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü, Adana Kebabının gerçek lezzetine, ancak bu işin eğitimini gören kişiler tarafından belirli kriterlere uyularak yapılan ürünleri tadarak varılabilir. Vatandaşlarımızın, ülkemizde ve yurtdışında "Tescilli Adana Kebabı" logosu taşıyan firmaların listesine 'adanato.org.tr' web adresimiz aracılığıyla da ulaşmaları mümkündür" diye konuştu. - ADANA