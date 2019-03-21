Terör Örgütüne Yaşam Tüneli Açabilmek Chp, İyi Parti ve Saadet Partisini Kullanacaklar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne yaşam tüneli açmak isteyenlerin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisini kullanacağını bildirdi.

Soylu, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Güneydoğu'da terörle mücadele ettiklerini, aynı zamanda PKK terör örgütünün hayallerini kırdığı çocukları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde huzur olması için mücadele ettiklerini, 2 yılda geliri PKK'ya giden 10 katrilyon liralık uyuşturucu ele geçirdiklerini, 94 belediyeyi görevden aldıklarını belirten Soylu, parayı terör örgütüne aktaran belediyelerin vatandaşa hizmet eder hale geldiğini kaydetti.

Güç anlamında PKK'nın şah damarını kestiklerini, son 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük noktasına geldiğini ifade eden Soylu, "Daha dün üç kişi, ikisi kadın birisi erkek geldi adalete silahlarıyla beraber teslim oldular. PKK'yı çözüyoruz. Sadece fiili olarak, teknoloji olarak yaptığımız operasyonlar ve hamleler değil, psikolojik olarak da PKK'yı sökün ediyoruz. Bizim şu anda güce, kuvvete, desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Saadet Partisinin bugüne kadar HDP ve PKK'nın giremediği Şanlıurfa ve Adıyaman'da PKK'yla kol kola girdiğini ifade eden Soylu, "Bir tezgahla, bir oyunla karşı karşıyayız. Önümüzdeki 4,5 yılda nifak tohumu, fitne tohumu ekip bu ülkede başka bir karmaşıklığı, başka bir kaosu ortaya koymaya çalışıyorlar. Büyükşehirlerimizdeki huzuru Türkiye'nin terörle yaptığı mücadelede elde ettiği sonuçları ortadan kaldırabilmek, terör örgütüne yeni bir yaşam tüneli açabilmek için Truva atı olarak şimdi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisini kullanacaklar." ifadelerini kullandı.

Yürütülen bu çalışmayla terör örgütlerinin büyükşehirlere sızmaya çalıştığını belirten Soylu, İçişleri Bakanı olarak kendisinin buna müdahale edeceğini kaydetti.

Soylu, terör örgütlerinin acımasız olduğunu, terör örgütlerine karşı kendilerinin de acımasız olduğunu dile getirerek vatandaşlardan PKK'ya tekrar Doğu ve Güneydoğu üzerinden, büyükşehirler üzerinden yaşam tüneli açmaya çalışanlara müsaade etmemelerini istedi.

"PKK terör örgütünün aklını alacağız"

Adana'da da HDP binasındaki kozmik odaya işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kozmik odanın içerisinde, milleti getirmişler ve orada mahkemeler kurmuşlar. 3-4 yıl önce, ondan sonra senin alacağın bu kadar, senin borcun bu kadar, yedi tane de ajanda. Başka illere de sıçrayacak. Siz merak etmeyin. Bu PKK terör örgütünün aklını alacağız aklını. Hiç merak etmeyin. Doğu ve Güneydoğu'da tam huzuru getirdik şimdi bunları büyükşehirlere sızdırarak gene büyük bir moral verecekler. Geçen yıl terör örgütüne 136 katılım olan yer İstanbul Esenyurt, HDP binası. Şimdi belediyelerden katılacak. Belediyelere gelecekler belediyelerden birlikte katılacaklar. İlk kez Türkiye geleceğe güçlü adımlarla gidiyor. İlk kez Türkiye kendi özgüvenini kazanıyor. Gelin şurada 31 Mart'ta bunlara bu fırsatı vermeyelim."

Türkiye'nin dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahında yer aldığına, Türkiye'nin, tarihin bahşettiği İpek Yolu üzerinde olduğunu söyleyen Soylu, "Neden Türkiye'nin üzerine oynuyorlar? Ayağa kalkmasın, zengin olmasın istiyorlar. Üretmesin istiyorlar. Büyümesin, haksızlıklara haykırmasın, sesini çıkarmasın istiyorlar. Bir tek isteğimiz var bu neslin çektiklerini gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Bir başbakan idamı, darbeleri görmesin, güçlü, kuvvetli, kudretli olalım istiyorum. Bu fırsatı yakaladık. İlk kez yakalıyoruz bu fırsatı. Hep beraber ülkemizi yarınlara götürelim." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"56 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Ülkemize, birliğimize, inancımıza, töremize saldırıyorlar. Bizi kimliksizleştirmeye çalışıyorlar. 2017'de 941 kişi öldü uyuşturucudan. 2018'de aralık ayı hariç yarı yarıya düşürdük. Mücadelemiz çok yüksek bir noktada devam ediyor. Hem uyuşturucu satıcıları hem de onların patronlarını yerin yedi kat altına gömmezsek Allah da bize hesabını sorsun. Yeni başladık. Bu heyecanımıza, iştahımıza güçlü bir destek vermenizi bekliyoruz. Yeni başladık ve inanın Cumhurbaşkanınız 17 yıllık tecrübesiyle, bütün dünyayı bilmesiyle Türkiye'nin avantajlarını, dezavantajlarını iyi bilmesiyle beraber hep birlikte çok iyi yürüyoruz. "

Soylu, geçen yıl 275 mafya örgütünü çökerttiklerini, bunların 10'unun ulusal ölçekte olduğunu, huzuru sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şöyle konuştu:

"Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerde ot bitmez ot. Geçen ne yaptığını biliyor musunuz? Hadi SSK'yı batırdın onu anladık. Sen tut Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini bu adaylıkların son günü var ya, son verileceği gün, adam genel merkezi kapattı. Sebep? Muhalifleri gelecekmiş de dilekçe vereceklermiş, itiraz edeceklermiş. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin?"

Soylu'ya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve parti yöneticileri eşlik etti.

(Bitti)

Kaynak: AA