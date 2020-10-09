Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
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Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

09.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:00
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayık Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın teras katında dün gece mangal yapan aile, köz halindeki ateşi söndürmeden evlerine indi. Bir süre sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Daire sahipleri, binadaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.


Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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