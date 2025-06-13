İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Sport'a konuşan Kenan Koçak, "Ciddi bir teklif ve doğru şartlar oluşursa, Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı. Peki, Ter Stegen Galatasaray'a gelecek mi?

TER STEGEN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Türkiye A Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisini transfer etme ihtimalinin gerçekçi bir senaryo olduğunu öne sürdü.

Koçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ter Stegen'in Galatasaray'a gelmesi ihtimal dışı değil. Eğer Barcelona bu konuda açık davranırsa, Galatasaray gibi güçlü ve planlı bir kulüp bu fırsatı değerlendirebilir. Her şey Hansi Flick'in kararına bağlı olabilir."

"TER STEGEN, MUSLERA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURUR"

343 Digital Youtube kanalında İbrahim Seten, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgil önemli bilgiler aktardı.

"Galatasaray, aynı anda birden fazla kaleciyle ilgileniyor. Piyasada dolaşan bütün kalecilerin Galatasaray'ın göz hapsinde olduğunu biliyoruz. Bana "Bir tanesini seç" dersen, oyumu Ter Stegen'den yana kullanırım. Barcelona, Ter Stegen ile yollarını ayırmak istiyor. Bence süper kaleci. Muslera'nın boşluğunu doldurur."