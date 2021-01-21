Tenis: İstanbul Indoor Challenger
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Tenis: İstanbul Indoor Challenger

21.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:30
Tenis: İstanbul Indoor Challenger

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da ikinci tur maçları tamamlandı.

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da ikinci tur maçları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, turnuvanın beşinci gününün ilk maçında korta çıkan 3 numaralı seribaşı Fransız Antoine Hoang, İtalyan raket Lorenzo Giustino'yu 6-4'lük iki setle geçti. Hoang, turnuvanın 6 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenen Fransız Benjamin Bonzi'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Elemelerden gelen Fransız Arthur Rinderknech, ABD'li Brandon Nakashima'yı 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, 4 numaralı seribaşı Arjantinli Facundo Bagnis'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle eleyen İsviçreli Marc-Andrea Huesler ile çeyrek finalde eşleşti.

Turnuva, yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde de yarı final maçlarıyla sürecek. Milli tenisçi Ergi Kırkın da 1 numaralı kortta başlayacak ikinci maçta, 7 numaralı seribaşı Slovak raket Jozef Kovalik karşısında yarı final mücadelesi verecek.

Çiftlerde ise çeyrek finalde Türk tenisçiler Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel ikilisi, Jonathan Erlich-Andrei Vasilevski çiftine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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