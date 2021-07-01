Tencent Games strateji oyunu üzerinde çalışıyor
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Tencent Games strateji oyunu üzerinde çalışıyor

Tencent Games strateji oyunu üzerinde çalışıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Çin'in en büyük yayıncılarından Tencent, bir sonraki StarCraft'ı yaratmak gibi "mütevazı" bir hedefi olan yeni bir stüdyo kurdu ve bunun gerçekleşmesi için iki eski Blizzard geliştiricisini görevlendirdi.

Çin'in en büyük yayıncılarından Tencent, bir sonraki StarCraft'ı yaratmak gibi "mütevazı" bir hedefi olan yeni bir stüdyo kurdu ve bunun gerçekleşmesi için iki eski Blizzard geliştiricisini görevlendirdi.
Warcraft ve Diablo'ya geçmeden önce zamanının çoğunu StarCraft 2'de Blizzard'da geçiren baş tasarımcı David Kim, Tencent'in yeni Los Angeles merkezli Uncapped Games'inin başındaki iki Blizzard üyesinden biri.
'e konuşan Kim, teklifi "bir ömür boyu sürecek bir fırsat" olarak nitelendirerek, uzun süredir devam eden gerçek zamanlı stratejiye dönme arzusunu yerine getirdiğini söyledi.
Kim, "Her zaman çok uzun bir süredir, belki de on yıla yakın bir süredir başka bir RTS (gerçek zamanlı strateji) oyununda çalışma yapmak istemiştim" dedi. "Bir RTS'nin devamını yapıyorsak, onu devam oyunu yapmak için o oyunda olması gereken bazı şeyler var. Burada en iyisini yapmak için istediğimizi uygulayabiliyoruz. Bence burada sahip olduğumuz avantaj bu."
Kim'e, Diablo 3 ve 4'teki baş yapımcı rollerinden görev alan baş yapımcı Jason Hughs da katıldı. Tencent'te, özellikle de "gerçekten harika bir oyun yapmamızı isteyen" CEO'nun "Strateji oyunlarına büyük ilgisi" olduğunu ekledi.
Bu, özellikle türün içinde bulunduğu korkunç durum göz önüne alındığında, iddialı bir girişim. RTS'nin zirveyi yıllar önce gördüğünü söylemek mümkün nitekim uzun bir süredir eski olan StarCraft 2, hala en beğenilen strateji oyunlarından birisi olarak anılıyor.
Fraser geçen yıl, "gerçek zamanlı strateji ölümün eşiğinden dönebilir mi?" şeklinde umutsuzca bir açıklama yapmıştı. Belki de bunu değiştirecek olan Uncapped Games olacaktır.
Tencent, yeni stüdyolar kurmanın yanı sıra son yıllarda bir yatırım çılgınlığı içinde. Dev firma geçen yıl 31'den fazla stüdyoya para yatırdı ve kısa süre önce Spec Ops: The Line geliştiricisi Yager'ın çoğunluk hissesini .

Kaynak: Turkmmo

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