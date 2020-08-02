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Temmuzda en fazla şebeke suyunun fiyatı arttı

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12,36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu.

Temmuzda en fazla şebeke suyunun fiyatı arttı
02.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:56

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12,36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 83'ünün perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 111 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu ücreti, yüzde 12,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak öne çıktı.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; konut harcamaları grubundan yüzde 11,21 ile badana boya işçiliği, gıda harcamaları grubundan yüzde 9,42 ile sivri biber, yüzde 8,21 ile tuzlu fıstık, yüzde 7,32 ile bisküvi, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,12 ile yemek odası takımı ve konut harcamaları grubundan yine yüzde 6,12 ile fuel oil oldu.

Kabak, yüzde 34,48 ucuzladı

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kabak, geçen ay yüzde 34,48 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 34,31 ile taze fasulye, yüzde 30,13 ile patlıcan, yüzde 29,22 ile kiraz ve yüzde 24,51 ile salatalık olarak sıralandı.

Temmuzda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleriAylık Değişim (yüzde)
Sivribiber9,42
Patates4,99
Limon3,99
Kabak-34,48
Taze fasulye-34,31
Patlıcan-30,13
Kiraz-29,22
Salatalık-24,51
Erik-21,05
Şeftali-16,92
Bamya-12,91
Kavun-12,47
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler
Şehir şebeke suyu12,36
Badana boya işçiliği11,21
Tuzlu fıstık8,21
Bisküvi7,32
Yemek odası takımı6,12
Fuel oil6,12
Televizyon5,56
Tüpcgaz5,33
Yatak odası takımı5,22
Çamaşır suyu4,65
Çamaşır makinesi4,41
Etek-kadın-13,85
Elbise-kadın-13,06
Bluz-kadın-12,96
Ceket-erkek-11,71

Kaynak: AA

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