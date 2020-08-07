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Temmuzda en fazla külçe altı kazandırdı

Temmuz ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Temmuzda en fazla külçe altı kazandırdı
07.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:25

Temmuz ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Temmuz dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,70 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 4,05 ve euro yüzde 1,08 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,45 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,50, euro yüzde 1,52 ve dolar yüzde 0,03 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01 ve DİBS yüzde 1,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,63 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,63 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 16,47, euro yüzde 13,78, dolar yüzde 11,71, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,79 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 12,89, euro yüzde 10,29, dolar yüzde 8,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,48 oranlarında kazandırmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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