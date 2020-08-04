Temmuz'da ihracat yüzde 5.78, ithalat yüzde 7.66 azaldı Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Temmuz'da yıllık bazda ihracat yüzde 5.78 azalarak 15.01 milyar dolara, ithalat yüzde 7.66 azalarak 17.76 milyar dolara geriledi.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Temmuz'da yıllık bazda ihracat yüzde 5.78 azalarak 15.01 milyar dolara, ithalat yüzde 7.66 azalarak 17.76 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Temmuz'da dış ticaret açığı da yıllık bazda yüzde 16.78 düşüşle 2.74 milyar dolara indi. Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 84.5'e yükselirken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 93.9 oldu.

İhracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken, Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi sonrası ihracattaki toparlanmanın Temmuz ayında da hızlanarak sürdüğüne dikkat çekti ve ekledi: "Böylelikle Temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020 yılının en yüksek ihracat değerine, hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile 2020 yılının en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız."Dış ticaret verilerinden altını çıkardığımızda, Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak görüyoruz. Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür. Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur."Pandemi sonrasında ihracat sektörlerindeki artış trendinin Temmuz'da da devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, otomotiv sektöründe ihracatın Temmuz'da Haziran'a göre yüzde 10.1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18.5 arttığını söyledi ve ekledi: "Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye, güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtlamaktadır.Haziran ayının ardından, Temmuz ayında da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına dair inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. "Başta TİM, ihracatçı birlikleri ve Bakanlığımız çalışanları olmak üzere ihracatımızda emeği olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.

"Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA