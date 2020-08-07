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Temmuz'da aylık en yüksek reel getiri külçe altından

Yatırım araçları arasında Temmuz'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.70 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Temmuz'da aylık en yüksek reel getiri külçe altından
07.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:26

Yatırım araçları arasında Temmuz'da en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.70 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; 

BIST100 Endeksi yüzde 4.05,euro yüzde 1.08 kazandırırken, dolar yüzde 0.41, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.45,devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.62 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde;BIST100 Endeksi yüzde 4.50, euro yüzde 1.52,dolar yüzde 0.03 kazandırırken,mevduat faizi (brüt) yüzde 0.01,DİBS yüzde 1.19 kaybettirdi.BIST100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.82 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29.63 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.16 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45.08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.63 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 16.47, euro yüzde 13.78, dolar yüzde 11.71, mevduat faizi (brüt) yüzde 10.69 ve BIST100 Endeksi yüzde 7.79 kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 12.89, euro yüzde 10.29, dolar yüzde 8.29, mevduat faizi (brüt) yüzde 7.29 ve BIST100 Endeksi yüzde 4.48 kazandırdı. (Grafik)


Kaynak: DHA

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