TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
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TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

14.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:20
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde viyadüklerde derz yenileme çalışması yapılacak. 1 ay sürecek çalışma nedeniyle bugün saat 15.00'te TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

ABANT GİŞELERİ KULLANILACAK

Ekipler yolu dubalarla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu'na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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