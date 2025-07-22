Telstar Samsunspor hangi kanalda? Telstar Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Telstar Samsunspor hangi kanalda? Telstar Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Telstar Samsunspor hazırlık maçı maçına saatler kaldı. Maç öncesi Telstar Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Telstar Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Telstar Samsunspor maçı yayın bilgisi!

Telstar Samsunspor maçı hangi kanalda? Telstar Samsunspor hazırlık maçı maçına saatler kaldı. Maç öncesi Telstar Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Telstar Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Telstar Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Telstar Samsunspor maçını canlı yayınlayacak kanal bilgisi bulunmamaktadır. Taraftarlar Samsunspor sosyal medya hesaplarından maça dair detayları takip edebilecek.

Telstar Samsunspor hangi kanalda? Telstar Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Telstar Samsunspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

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