Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
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Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

12.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:07

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp, cep telefonuna gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, banka hesap bilgileri çalındı. Dolandırıcıların hesabındaki 13 bin lirayı ATM ve banka şubesinden çektiğini söyleyen Gökalp, "Bütün birikimim 1 dakikada gitti" dedi.

İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp, evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı.

SOLUĞU HESABIN BULUNDUĞU BANKADA ALDI

Telefonunu tamir ettiren Gökalp, daha sonra internet bankacılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığı gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı. Banka görevlisi ise Gökalp'ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

"3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ"

Hesap hareketlerini incelediğinde şoka uğradığını ve emeklerinin çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Gökalp, hesabındaki paranın 5 bin lirasının İstanbul'daki bir ATM'den, kalan 8 bin liranın ise yine aynı ilde banka şubesinden çekildiğini dile getirdi. Kısa mesajla gelen linke tıkladıktan sonra dolandırıcılarım SIM kartını kopyaladığını ve bu sayede banka hesaplarına girerek kendisiymiş gibi işlem yaptıklarını belirten Gökalp, "Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. Bütün birikimim 1 dakikada gitti. Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilir" diye konuştu.

Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

Haber Yorumları (9)
HÜSEYİN: Kişi, kendini bu ve benzeri tuzaklara karşı korumalıdır. Devlet suçluyu yakalar, suçlu parayı mutlaka yemiştir, 3-5 ay yatıp çıkar ve kaldığı yerden devam eder.
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ÇATLI: nizam ek iş yapacaksın
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HARUNDAN: Alirmisin simitcinin ahini
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