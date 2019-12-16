TEKSÜT Bandırma BK, gözünü Avrupa'ya çevirdi

16.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:11

TEKSÜT Bandırma BK, ligdeki mağlubiyetin ardından gözünü Avrupa'ya çevirdi. Başantrenör Hakan Demir ise, "Çalışmalara devam edip kendi ritmimizi bulacağız" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, konuk ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediye'ye 80-83 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK Başantrenörü Hakan Demir, "Meksa Yatırım Afyon Belediye bu maçta daha bir takım olarak oynadı. Onları tebrik ediyorum. Birkaç maçtır kaybettiğimiz ritmimizi bu maçta da bulamadık. Çalışmalara devam edip kendi ritmimizi bulacağız" dedi.

KRİTİK RANDEVUTEKSÜT Bandırma BK, ligin ardından gözünü Avrupa'ya çevirdi. Bandırma temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9'uncu Hafta karşılaşmasında 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'i konuk edecek. Mücadeleyi Wojciech Liszka (Polonya), Zdravko Rutesic (Karadağ) ve Gintaras Maciulis (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.SON 16 TUR OYNADIYeşil-Beyazlılar Avrupa'da bugüne kadar çıkmış olduğu 201 karşılaşmada 113 galibiyet, 87 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz aylarda açıklanan istatistiklerde Ligin en başarılı 3. Takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı Kupada Son 16 Turu'nda oynama başarısı göstermişti.SON HAFTADA MAĞLUPLER

TEKSÜT Bandırma BK geçtiğimiz hafta İsrail'de konuk olduğu Hapoel Jerusalem'e 83-72 mağlup olurken, Telenet Giants Antwerp (Belçika) de evinde konuk ettiği San Pablo Burgos'a 65-60 yenilmişti. TEKSÜT Bandırma BK, evinde konuk edeceği Telenet Giants Antwerp'ü taraftarının da desteği ile mağlup etmek istiyor.

Kaynak: DHA