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Teknosa, TV, Ekonomi

Teknosa'dan 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası

Teknoloji perakendecisi Teknosa, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yaptığını duyurdu.

13.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:40
Teknosa'dan 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası

Teknoloji perakendecisi Teknosa, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yaptığını duyurdu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 13-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak "Depoları Boşaltıyoruz" adlı bir kampanya  başlattı. "Hayatı iyileştiren, evde yaşamı keyifli hale getiren binlerce teknoloji ürününde özel kampanya gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yapan Teknosa, "Seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimlerin olduğu kampanyalara ve televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine birçok farklı teknoloji ürünündeki fırsatlara Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan erişilebiliyor." bilgilendirmesinde bulundu.

Teknosa'nın kampanyalı ürünlerle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Toplam 1.816 adet üründe indirimlerin olacağı kampanya kapsamında, Xiaomi mi 9Lite 6-64 GB akıllı telefon 700 TL indirimle 2.699 TL'den, Samsung Galaxy Note10+ 500 TL indirimle 8.999 TL'den, ASUS X571GD-AL143T Notebook 1.000 TL indirimle 5.499 TL'den ve Reeder M7S Tablet yüzde 40 indirim ile 299TL'den raflarda yerini alıyor. Evde eğlencenin tadına varmak isteyenler içinse Vestel FHD Smart TV 2.197 TL'ye, oyunseverlerin konforunu artıracak LG 24 MK 400H monitör ise 719 TL'ye satışa sunuluyor. Yine evin vazgeçilmezleri olan Tefal Express Compact Buhar Kazanlı ütü yüzde 35 indirimle 649 TL'ye, Preo tost makinesi ise 129 TL'ye tüketicilerle buluşuyor"


Kaynak: DHA

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