HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar

Teknosa, 21 Haziran'a kadar devam edecek Babalar Günü kampanyasıyla, babaların vazgeçilmezi olacak teknolojik ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor.

Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar
15.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:03

Teknosa, 21 Haziran'a kadar devam edecek Babalar Günü kampanyasıyla, babaların vazgeçilmezi olacak teknolojik ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Babalar Günü'nü teknoloji ürünlerinde yaptığı kampanyalarla kutluyor. Bu kapsamda, 21 Haziran'a kadar Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli olacak özel kampanyalarla akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, notebooklardan oyun konsollarına, televizyonlardan bakım setlerine babaların vazgeçilmezi olacak birçok farklı üründe fırsatlar sunuluyor.

Teknosa'da mağazaların yeniden açılışına özel farklı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler de haziran ayı boyunca devam ediyor.

İndirimlerin yanı sıra teknolojisever babalar için ek hediye fırsatları da bulunuyor. Samsung Galaxy A51 akıllı telefon alışverişinde 549 TL değerindeki Braun MGK5060 8'i 1 arada erkek bakım kiti, OPPO A9 2020 128GB akıllı telefon alışverişinde ise 279 TL değerindeki Braun MGK3220 6'sı 1 Arada erkek bakım kiti hediye veriliyor.

Bakımlı babalar için tüm Babyliss erkek bakım ürünleri yüzde 20 indirim oranıyla satışa sunulurken, Philips MG3720/15 7'li erkek bakım seti ise yüzde 45 indirim oranıyla 166 TL'den alınabiliyor. Ayrıca, Intel işlemcili ve Windows 10'lu tüm Lenovo notebooklar Microsoft 365 bireysel hediyesiyle birlikte haziran ayı boyunca 30 gün içinde değişim ve pesin fiyatına taksit avantajlarıyla satışa sunuluyor.

Babalarını teknoloji ürünleriyle mutlu etmek isteyenler, hediye seçeneklerinden ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi teknosa.com'da da uzmanlardan canlı destek hizmeti alıp, online siparişler için hızlı teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor. Alışverişlerini diledikleri şekilde mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan yapabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Ekonomi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Ekonomi
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Ekonomi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Lara Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Teknosa'dan babaları mutlu edecek kampanyalar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:48:41. #1.14#
title