ZES Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Yeni Fiyatlarını Açıkladı

Elektrikli otomobil kullanımı ülkemizde yaygınlaştıkça şarj istasyonlarına yönelik ihtiyaç da giderek artıyor. Bu kapsamda hizmet veren birçok marka bulunuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren ZES elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı.

ZES elektrikli araç şarj istasyonu fiyatları (Ocak 2024)

Enflasyon ve döviz kuru başta olmak üzere birçok farklı etkenin birleşerek maliyetleri artırması, elektrikli otomobil şarj istasyonları için fiyat güncellemesine gidilmesini zorunlu kılıyor. 2024 yılının ilk güncellemesi ise ZES'ten geldi.

Türkiye'deki en geniş elektrikli otomobil şarj istasyonu ağına sahip firmalardan olan Zes, fiyatlarını son olarak Nisan ayında güncelleyen şirket, Ocak 2024 itibarıyla fiyat değişikliğine gitti. Buna göre ZES elektrikli araç şarj istasyonları için fiyatlandırma şu şekilde olacak:

Soket TipiAC Tüketim Fiyatı / Birim (TL/kWh)DC Tüketim Fiyatı / Birim (TL/kWh) AC Tip 2 Soketler6,50–DC CCS (60 kW)–8,00DC CCS (60 kW Üstü)–8,75CHAdeMO Soketler–8,75

Şirketin açıklamasına göre yeni fiyatlandırma 9 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Şarj işlemi tüketiminin soket tarifesi çarpılmasıyla hesaplanıyor. Ayrıca EPDK mevzuatı gereği, şarj işlemleri tüketilen kWh üzerinden ücretlendirildiğini belirtelim.

Bir süre önce benzer bir zam haberi EŞarj'dan gelmişti. Yaz aylarında fiyatlarında güncellemeye giden şirket, henüz 2024 yılı için birim fiyatlarını değiştirmedi.

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