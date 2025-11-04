Zeren Group, İnsan Kaynakları Süreçlerini SAP SuccessFactors ile Dijitalleştiriyor

ZEREN Group, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek üzere NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği SAP SuccessFactors projesini canlı kullanıma aldı. Sadece 7 ayda bulut tabanlı ve bütünleşmiş bir yapıda devreye alınan bordro ve zaman yönetimi süreçleriyle, grup genelinde daha çevik, şeffaf ve çalışan odaklı bir İK yapısının temelleri güçlendirildiği bildirildi.

Zeren Group, insan kaynakları alanındaki dijital dönüşüm stratejisinin adımı olan SAP SuccessFactors projesini, NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdi. Zeren Group'un 5 ülkede bulunan bin 500'ün üzerindeki çalışanına ait verilerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlayan proje kapsamında, temel İK süreçleri bulut altyapısı üzerinde yeniden kurgulandı. 'Z'era People' adı verilen merkezi platform sayesinde çalışan bilgilerinin takibi, izin, masraf, avans ve seyahat talepleri gibi süreçler dijital ortama taşınarak erişilebilir ve izlenebilir hale getirildi

Projenin ilk fazında, SAP SuccessFactors Employee Central, bordro ve zaman yönetimi süreçleri 7 ayda bulut ortamında uçtan uca hayata geçirildi. Zeren Group'un, projenin ilerleyen fazlarında, farklı SuccessFactors modüllerini de devreye alarak dönüşümün kapsamını genişletmeyi hedeflediği açıklandı.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, İsviçre, Karadağ, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan geniş operasyon ağı ile faaliyet gösterdiği her sektörde anlamlı ve sürdürülebilir bir etki yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Zeren Group Holding CIO'su Mehmet Ufuk Dokuzluoğlu, "Yarım asrı aşan tarihimizde yarattığımız değerlerle global ölçekte saygın bir şirket olma yolunda ilerlerken; evrensel değerleri ilke edinerek farklı sektörlerdeki yatırımlarımızla Zeren Group'u geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Başarının ekip çalışmasıyla mümkün olduğu inancıyla, NTT DATA Business Solutions Türkiye ortaklığıyla çıktığımız SAP SuccessFactors dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk fazını tamamladık. Deneyimimizi inovasyonla harmanlayarak güçlü bir organizasyona dönüşüyoruz. Sürdürülebilir büyüme için kurumsal inovasyonu sağlam stratejiler üzerine inşa eden Zeren Group olarak, iş dünyasında öncü projeler yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

'VERİYLE YÖNETİLEN BİR KÜLTÜRÜ KURUMSALLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Zeren Group İnsan Kaynakları Müdürü Alena Kılınç ise "Dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz SAP SuccessFactors projesiyle, insan kaynakları süreçlerimizi daha şeffaf, verimli ve erişilebilir hale getirdik. Böylece çalışanlarımızın taleplerini hızlı, şeffaf ve izlenebilir bir şekilde yönetecek altyapıyı kurduk. Esas hedefimiz, bu teknolojik altyapıyı insan odaklı, veriyle güçlenen stratejik karar mekanizmalarına dönüştürmekti. İK departmanının şirketin stratejik ortağı olarak konumlandığı bir ortamda, SAP SuccessFactors bize rehberlik eden güçlü bir yapı taşı oldu. Önümüzdeki dönemde, dijitalleşmenin getirdiği çeviklikle çalışan deneyimini daha da zenginleştirmeye, veriyle yönetilen bir kültürü daha da geliştirmeye ve geleceğin iş dünyasında da öncü konumunu korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1973'ten bu yana farklı sektörlerdeki projeleriyle dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Zeren Group ile hayata geçirdikleri dijital dönüşüm projesinin İK alanında emsal teşkil edecek bir başarı öyküsü olduğunu aktaran NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer de "Zeren Group gibi vizyoner bir yapıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje, çalışan deneyimini odağına alan dijital dönüşüm stratejilerinin güçlü bir örneğidir. 35 yılı aşkın global deneyimimiz ve SAP SuccessFactors alanındaki derin uzmanlığımızla, farklı sektör ve coğrafyalarda edindiğimiz bilgi birikimini müşterilerimizin stratejik hedeflerine hizmet edecek şekilde aktarıyoruz. Bu projeyle birlikte Zeren Group, çalışan odaklı bir yaklaşım benimseyerek, uçtan uca entegre süreçlerle tüm organizasyonda ortak bir odak noktası oluşturuyor. Stratejik hedeflerine ulaşırken, İK süreçlerinde modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor" dedi.