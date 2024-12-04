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Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

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1 Ocak tarihinden itibaren yurt dışına çıkışlarda pul alıp pasaport polisine gösterme devri sona erecek. Yeni bir düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulamasını sona erdiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık dijital ortamda yapılabilecek.

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Kağıt kullanımını azaltma ve çevre dostu uygulamaları teşvik etme amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı harç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemelerinizi dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri veya havalimanı veznelerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulama ile birlikte yolcular, yurt dışına çıkış harçlarını artık şu kanallardan ödeyebilecek:

Dijital Vergi Dairesi

GİB Mobil Uygulaması

Anlaşmalı Bankalar

Vergi Daireleri

Havalimanı Vezneleri

Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVedat Zorba:

Sirf haber acip okunsun diye algi başlığı atiyorsunuz. Biseyin sona erdigi falan yok..

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

değişen nedir.. bizi soymaktan başka.. bir vatandaş yurt dışına çıkıyor diye vergi ödüyor.. Allah'ım sen akıl fikir ver .. kazıklı voyvoda ülkesi olduk..

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Yorum Beğenme1
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