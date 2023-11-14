Yılın oyunu için oylamalar başladı! Nasıl oy verilir? (The Game Awards)
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Yılın en beklenen etkinliklerinden The Game Awards 2023 için geri sayım başladı. İşte The Game Awards 2023 adayları...
Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards, bu yıl da tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen etkinlikte, çeşitli kategorilerdeki adaylar arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak. Üstelik bu yarışın kazananını oyuncular belirleyecek İşte The Game Awards 2023 adayları ve nasıl oy verebileceğiniz…
The Game Awards 2023 adayları
The Game Awards etkinliği kapsamında, yılın oyunundan en iyi sanat yönetmenliğine, en iyi bağımsız oyundan en iyi e-spor takımına kadar birçok kategoride ödül verilecek. Bu ödüller de oyuncuların oylarıyla 8 Aralık tarihinde sahiplerini bulacak.
Kategoriler arasından en merak edilen Yılın Oyunu ödülü için Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder ve The Legends of Zelda: Tears of The Kingdom aday oldu.
Oyuncular şaşkın: Yılın en iyi oyunları belirlendi!
The Game Awards 2023 adayları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yılın Oyunu
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4 Remake
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Oyun Yönetmenliği
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Marvel's Spider-Man 2
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Anlatım
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Marvel's Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
Alan Wake 2
Hi-Fi Rush
Lies of P
Super Mario Bros. Wonder
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Müzik
Alan Wake 2
Baldur's Gate 3
Hi-Fi Rush
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
Alan Wake 2
Dead Space Remake
Hi-Fi Rush
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4 Remake
En İyi Performans
Ben Starr – Final Fantasy 16
Cameron Monaghan – Star Wars Jedi: Survivor
Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Melanie Liburd – Alan Wake 2
Neil Newbon – Baldur's Gate 3
Yuri Lowenthal – Marvel's Spider-Man 2
Erişilebilirlikte Yenilik
Diablo 4
Forza Motorsport
Hi-Fi Rush
Marvel's Spider-Man 2
Mortal Kombat 1
Street Fighter 6
En Etkileyici Oyun
A Space for the Unbound
Chants of Sennaar
Goodbye Volcano High
Tchia
Terra Nil
Venba
En İyi Devam Eden Oyun
Apex Legends
Cyberpunk 2077
Final Fantasy 16
Fortnite
Genshin Impact
En İyi Topluluk Desteği
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077
Destiny 2
Final Fantasy 14
No Man's Sky
En İyi Bağımsız Oyun
Cocoon
Dave The Diver
Dredge
Sea of Stars
Viewfinder
En İyi İlk Bağımsız Oyun
Cocoon
Dredge
Pizza Tower
Venba
Viewfinder
En İyi Mobil Oyun
Final Fantasy 7: Ever Crisis
Hello Kitty Island Adventure
Honkai: Star Rail
Monster Hunster Now
Terra Nil
En İyi VR / AR Oyunu
Gran Turismo 7
Horizon Call of The Mountain
Humanity
Resident Evil Village
Synapse
En İyi Aksiyon Oyunu
Armored Core 6: Fires of Rubicon
Dead Island 2
Ghostrunner 2
Hi-Fi Rush
Remnant 2
En İyi Aksiyon-Macera Oyunu
Alan Wake 2
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom
En İyi RPG Oyunu
Baldur's Gate 3
Final Fantasy 16
Lies of P
Sea of Stars
Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
God of Rock
Mortal Kombat 1
Nickelodeon All – Star Brawl 2
Pocket Bravery
Street Fighter 6
En İyi Aile Oyunu
Disney Illusion Island
Party Animals
Pikmin 4
Sonic Superstars
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Strateji (Simülasyon) Oyunu
Advance Wars 1 + 2: Re-boot Camp
Cities: Skylines 2
Company of Heroes 3
Fire Emblem Engage
Pikmin 4
En İyi Spor / Yarış Oyunu
EA SPORTS FC 24
F1 23
Forza Motorsport
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
The Crew Motorfest
En İyi Çoklu Oyunculu Oyun
Baldur's Gate 3
Diablo 4
Party Animals
Street Fighter 6
Super Mario Bros. Wonder
En İyi Uyarlama Oyun
Castlevania: Nocturne
Gran Turismo
The Last of Us
The Super Mario Bros. Movie
Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
Final Fantasy 7 Rebirth
Hades 2
Like A Dragon: Infinite Wealth
Star Wars Outlaws
Tekken 8
En İyi İçerik Üreticisi
Ironmouse
PeopleMakeGames
Quackity
Spreen
Sypherpk
En İyi E-Spor Oyunu
Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
PUBG Mobile
VALORANT
En İyi E-Spor Oyuncusu
Lee "Faker" Sang-Hyeok (League of Legends)
Mathieu "ZYWOO" Herbaut (Counter-Strike 2)
Max "Demon1" Mazanov (VALORANT)
Paco "Hydra" Rusieweiez (Call of Duty)
Park "Ruler" Jae-Hyuk (League of Legends)
Phillip "Imreialhal" Dosen (Apex Legends)
En İyi E-Spor Takımı
Evil Geniuses (VALORANT)
FNATIC (VALORANT)
Gaimin Gladiators (DOTA 2)
JD Gaming (League of Legends)
Team Vitality (Counter-Strike)
En İyi E-Spor Antrenörü (Koç)
Christine "Potter" Chi – Evil Geniuses (VALORANT)
Denny "Zonic" Sorensen – Team Falcons (Counter-Strike)
Jordan "Gunba" Graham – Florida Mayhem (Overwatch)
Remy "XTQZZZ" Quoniam – Team Vitality (Counter-Strike)
Yoon "Homme" Sung-Young – JD Gaming (League of Legends)
En İyi E-Spor Etkinliği
2023 League of Legends World Championship
Blast.tv Paris Major 2023
EVO 2023
The International DOTA 2 Championship 2023
VALORANT Championship 2023
The Game Awards 2023 Ödülleri için oy vermek istiyorsanız şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Buraya tıklayarak The Game Awards'ın resmi web sitesine ulaşın.
2. Adım: Oy vermek için öncelikle bir hesaba ihtiyacınız var. Bunun için X (Twitter), Twitch, Google ve Facebook ile giriş yapma seçeneğini kullanabilirsiniz.
3. Adım: Web sitede oturum açıktan sonra ana sayfadaki "Start Voting" butonuna tıklayın.
4. Adım: Açılan sayfada bütün kategorilerde dilediğiniz oyuna tıklayıp oy verebilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yılın Oyunu ödülü için hangi yapıma oy vereceksiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.