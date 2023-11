Yılın oyunu için oylamalar başladı! Nasıl oy verilir? (The Game Awards)

Yılın en beklenen etkinliklerinden The Game Awards 2023 için geri sayım başladı. İşte The Game Awards 2023 adayları...

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards, bu yıl da tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen etkinlikte, çeşitli kategorilerdeki adaylar arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak. Üstelik bu yarışın kazananını oyuncular belirleyecek İşte The Game Awards 2023 adayları ve nasıl oy verebileceğiniz…

The Game Awards 2023 adayları

The Game Awards etkinliği kapsamında, yılın oyunundan en iyi sanat yönetmenliğine, en iyi bağımsız oyundan en iyi e-spor takımına kadar birçok kategoride ödül verilecek. Bu ödüller de oyuncuların oylarıyla 8 Aralık tarihinde sahiplerini bulacak.

Kategoriler arasından en merak edilen Yılın Oyunu ödülü için Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder ve The Legends of Zelda: Tears of The Kingdom aday oldu.

Oyuncular şaşkın: Yılın en iyi oyunları belirlendi!

The Game Awards 2023 adayları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın Oyunu

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Oyun Yönetmenliği

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Anlatım

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

En İyi Sanat Yönetmenliği

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Müzik

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Ses Tasarımı

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

En İyi Performans

Ben Starr – Final Fantasy 16

Cameron Monaghan – Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal – Marvel's Spider-Man 2

Erişilebilirlikte Yenilik

Diablo 4

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

En Etkileyici Oyun

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 16

Fortnite

Genshin Impact

En İyi Topluluk Desteği

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy 14

No Man's Sky

En İyi Bağımsız Oyun

Cocoon

Dave The Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

En İyi İlk Bağımsız Oyun

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

En İyi Mobil Oyun

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunster Now

Terra Nil

En İyi VR / AR Oyunu

Gran Turismo 7

Horizon Call of The Mountain

Humanity

Resident Evil Village

Synapse

En İyi Aksiyon Oyunu

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

En İyi Aksiyon-Macera Oyunu

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

En İyi RPG Oyunu

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

En İyi Dövüş Oyunu

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All – Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

En İyi Aile Oyunu

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Strateji (Simülasyon) Oyunu

Advance Wars 1 + 2: Re-boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

En İyi Spor / Yarış Oyunu

EA SPORTS FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

En İyi Çoklu Oyunculu Oyun

Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Uyarlama Oyun

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

En Çok Beklenen Oyun

Final Fantasy 7 Rebirth

Hades 2

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

En İyi İçerik Üreticisi

Ironmouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

Sypherpk

En İyi E-Spor Oyunu

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

VALORANT

En İyi E-Spor Oyuncusu

Lee "Faker" Sang-Hyeok (League of Legends)

Mathieu "ZYWOO" Herbaut (Counter-Strike 2)

Max "Demon1" Mazanov (VALORANT)

Paco "Hydra" Rusieweiez (Call of Duty)

Park "Ruler" Jae-Hyuk (League of Legends)

Phillip "Imreialhal" Dosen (Apex Legends)

En İyi E-Spor Takımı

Evil Geniuses (VALORANT)

FNATIC (VALORANT)

Gaimin Gladiators (DOTA 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)

En İyi E-Spor Antrenörü (Koç)

Christine "Potter" Chi – Evil Geniuses (VALORANT)

Denny "Zonic" Sorensen – Team Falcons (Counter-Strike)

Jordan "Gunba" Graham – Florida Mayhem (Overwatch)

Remy "XTQZZZ" Quoniam – Team Vitality (Counter-Strike)

Yoon "Homme" Sung-Young – JD Gaming (League of Legends)

En İyi E-Spor Etkinliği

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International DOTA 2 Championship 2023

VALORANT Championship 2023

The Game Awards 2023 Ödülleri için oy vermek istiyorsanız şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak The Game Awards'ın resmi web sitesine ulaşın.

2. Adım: Oy vermek için öncelikle bir hesaba ihtiyacınız var. Bunun için X (Twitter), Twitch, Google ve Facebook ile giriş yapma seçeneğini kullanabilirsiniz.

3. Adım: Web sitede oturum açıktan sonra ana sayfadaki "Start Voting" butonuna tıklayın.

4. Adım: Açılan sayfada bütün kategorilerde dilediğiniz oyuna tıklayıp oy verebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yılın Oyunu ödülü için hangi yapıma oy vereceksiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.